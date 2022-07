Dominique Filion wint internationale PSG Meerle met KWPN-hengst Dettori

Het internationale debuut voor Dominique Filion met Dettori (v. Desperado) vond eerder dit jaar plaats tijdens de internationale wedstrijd in Geesteren. Vandaag bracht Filion de KWPN-hengst aan start in het Belgische Meerle. Niet geheel onverdienstelijk want de combinatie wist de CDI2* Prix St-Georges te winnen met ruim 70%.

Het was een ruim bezette rubriek waar zeventien combinaties in de baan verschenen. Dominique Filion wist de proef te winnen met haar zwarte hengst. Haar score kwam uiteindelijk op 70.834% uit waarbij twee van de drie juryleden al richting de 72% gingen. Opvallend is dat het jurylid H bij verschillende onderdelen hele andere dingen zag dan de juryleden bij C en B. Over het algemeen scoorde Filion alleen maar hoge cijfers en liet nergens een steekje vallen.

Minimaal verschil top drie

Het verschil met de nummer twee was vandaag minmaal. Brecht D’Hoore trok aan het kortste eind en werd tweede. In het zadel van Inverness (v. Everdale) scoorde D’Hoore 70.833%. Een kleiner verschil is bijna niet mogelijk. Deze score was voornamelijk te danken aan het jurylid bij B die met 73.529% ver van de andere twee afzat (69.559 & 69.412). Derde werd Jorinde Verwimp. De Olympisch amazone die uitkomt voor België reed Ampere’s Diamond (v. Ampere) naar 70.539%.

