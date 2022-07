Dominique Fillion en Dettori winnen ook Intermédiaire I Meerle

Dominique Fillion zet haar zegereeks met de hengst Dettori (v. Desperado) voort. Gister wonnen ze al met overmacht de PSG, vandaag doen ze dat opnieuw in de Intermediare I. Ditmaal kwam de score uit op ruim 71%. Nederlands succes was er ook voor Joyce Sterrenburg-Lenaerts: zij reed Beukenvallei's Iconic B (v. Bon Bravour) naar de tweede plaats. Brecht D'Hoore was met W-Horseland Inverness (v. Everdale) dit maal goed voor de derde plaats. Het KWPN was goed vertegenwoordigd want de gehele top drie bestaat uit KWPN-hengsten.

De jurering liep vandaag wederom erg uiteen. De scores van Fillion varieerde tussen de de 73% en 69% waarbij het jurylid bij C de hoogste score van 73.676% gaf. Gemiddeld kwam het percentage uit op 71.372% wat goed was voor de winst. Dettori begon zijn proef gelijk goed met hoge cijfers voor het binnenkomen en de uitgestrekte draf. Het achterwaarts leverde wat wisselende punten op waar de enige onvoldoende voor verscheen. Dit was overigens alleen bij jury H het geval, de andere twee juryleden beoordeelde het achterwaarts wel met een voldoende. In de stap laat de combinatie nog wat punten liggen. Daartegen over stonden hoge cijfers voor beide pirouettes waarin Dettori zeker uitblinkt.

Iconic B

Waar Dettori sterk aan zijn proef begint laat Iconic B daar nog wat punten liggen. Gezegd moet worden dat de hengst nergens een foutje maakte en Joyce Sterrenburg-Lenaerts hem lekker aan het lopen had. De cijfers waren over het algemeen hoog maar de juryleden waren nog wat behouden met de punten. De score van Sterrenburg-Lenaerts en Iconic B kwam uit op bijna 70%. Uiteindelijk werd het 69.902%.

Iverness

Brecht D’Hoore liet opnieuw hele mooie dingen zien met W-Horseland Inverness. D’Hoore moest dan wel twee Nederlandse combinaties laten, W-Horseland Inverness stond er goed aan. Het eerste halthouden ging niet zoals gepland en hier verschenen dan ook meerdere onvoldoendes voor op het scorebord. Ook het achterwaarts en één van de twee pirouette gingen mis waardoor de score flink gedrukt werd. Jammer want in zijn geheel laat W-Horseland Inverness hele mooie dingen zien en scoort over het algemeen dan ook hoge cijfers. De score kwam nu uit op 69.853%, zonder fouten had dit zomaar eens de winnende proef kunnen zijn.

Romy Bemelmans

Romy Bemelmans had twee ijzers in het vuur vandaag. Met Haisai (v. Apache) wist zij zicht in de prijzen te rijden. De combinatie scoorde 68.872% en eindigden daarmee op de vijfde plaats. Met Hip Hop (v. Jazz) reed ze een heel degelijke proef waar zeker nog ruimte is voor verbetering. De score kwam nu uit op 65.098%.

Uitslag.