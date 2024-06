Dominique van der Horst wint Inter I kür Lipica

In het Sloveense Lipica heeft Dominique van der Horst zondag de kür op muziek op Intermédiaire I niveau gewonnen. Met de negenjarige Kenzo G (v. De Niro) reed de Nederlandse naar 72,217% en de winst. Het duo won vrijdag ook al de PSG proef in Slovenië.

In de uitslagen van het toernooi, waar veel ruiters uit Zuidoost Europa meededen, vinden we ook een bekend paard in de Grand prix op muziek, namelijk KWPN hengst Hexagon’s Double Dutch. Met de Turkse ruiter Rotem Jale Ibrahimzadeh werd het voormalige paard van Thamar Zweistra derde.

Alle resultaten

Bron: Horses.nl