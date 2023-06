Dominique van der Horst wint Intermédiaire I Jardy met nieuw PR

Dominique van der Horst is goed op dreef op CDI Jardy. Op de openingsdag noteerde ze in de Prix St. Georges met Kenzo G (De Niro x Jazz) een nieuw persoonlijk van 68,824% en werd daarmee derde. Vandaag reed het duo ook in Intermédiaire I naar een nieuw persoonlijk record. Naast een nieuw PR was de score van 69,588% goed voor de overwinning.