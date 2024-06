Dominique van der Horst wint Prix St. Georges Lipica

Dominique van der Horst trok vanmiddag de overwinning naar haar toe in de Prix St. Georges in Lipica. Ze reed de ring binnen met de negenjarige KWPN'er Kenzo G (v. De Niro). De combinatie noteerde de winnende score van 68,382%. Van der Horst brengt het fokproduct van Stal van der Helm sinds juni 2022 in de internationale sport uit.