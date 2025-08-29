Dominque Filion wint met The Boss Grand Prix Neustadt-Dosse

Dominique Filion is goed op dreef met de 13-jarige Rheinlander The Boss (v. Boston). Vanmorgen pakte het paar de zege in de Grand Prix in Neustadt-Dosse met 69,761%. Ze werd door drie juryleden aan kop geplaatst. Twee weken geleden was het paar derde bij hun internationale Grand Prix-debuut op CDI Görlitz met 69,5%. Daar werd de kür op muziek gewonnen door het paar met 73,345%.

De Amerikaase Chase Shipka stuurde de 14-jarige KWPN’er Gladstone Zee T (v. Apache) naar de tweede plaats. De amazone kreeg met het fokproduct van A.M.T Toonen Arts een score van 68,848%. Shipka rijdt de donkere vos sinds maart 2022 in de Grand Prix. Dit jaar kwamen ze in maart aan de start in Wellington. Daar werden ze in de Grand Prix derde met 65,848%.

Lunderskov derde

Camilla Lunderskov nam de derde prijs in ontvangst met de twaalfjarige Deens gefokte Donnerhall’s Son II (v. Sir Donnerhall II OLD). De jury waardeerde de proef van de combinatie met 67,696% en dit was een persoonlijk record.

Bron: Horses.nl