Don Auriello overleden

Het internationale Grand Prix-dressuurpaard Don Auriello (Don Davidoff x White Star) is overleden. De Hannoveraans-gefokte ruin vormde samen met Tinne Vilhelmson-Silfvén een vaste waarde voor het Zweedse dressuurteam en was present op meerdere grote kampioenschappen, waaronder twee Olympische Spelen. Door een onfortuinlijk ongeluk in de wei moest hij worden ingeslapen. Don Auriello is 22 jaar oud geworden.

Don Auriello, in 2002 geboren bij de Duitse fokker Joachim Poppe in Harsefeld, heeft veel betekend voor de carrière van Tinne Vilhelmson. Op Duitse bodem liep hij onder meer de Bundeschampionate en het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, voordat hij in 2010 naar Zweden verhuisde. Lövsta Stutteri’s stalamazone Tinne Vilhelmson-Silfvén nam de opleiding van ‘Anton’ voor haar rekening en een jaar later verschenen ze voor het eerst in de internationale piste.

Indrukwekkende erelijst

In 2012 vormde de combinatie een opvallende verschijning op de Olympische Spelen in Londen, waar ze met het team vijfde werden en individueel elfde. Vier jaar later waren ze er in Rio de Janeiro opnieuw bij. Daar behaalden ze met het team wederom de vijfde plaats, individueel klommen ze op naar de achtste plaats. Daarnaast reed Vilhelmson-Silfvén hem op de Wereldruiterspelen in Caen en Tryon en ze kwamen in actie op twee EK’s. Ook bereikten ze tot vijf keer toe de Wereldbekerfinale, met als beste resultaat de tweede plek in 2016 in Gothenburg. Op CDI’s wonnen ze meer dan tien keer de kür op muziek, waaronder die op CHIO Aken in 2015.

Droom die uitkwam

“Ik was van het eerste moment gek op Anton. Een paard als hem leren kennen en mogen rijden was voor mij een droom die uitkwam. Hij was echt een uniek individu, een paard met een groot hart, een fantastisch temperament en hij deed altijd zijn best. Ik ben trots op en dankbaar voor alles wat we samen beleefd hebben”, aldus de Zweedse amazone.

Bron: Horses.nl/Lövsta Stutteri