Don Olymbrio wint GP3* Herning, Van der Meer vierde

Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro) heeft na een wedstrijdpauze van drie maanden zijn terugkeer in de ring gevierd met een overwinning. Op de Wereldbekerwedstrijd in Herning liep hij in de 3* Grand Prix naar de overwinning met 78,043%, bijna hetzelfde percentage als op zijn laatste wedstrijd dit jaar (Aken). Zippo (v. Rousseau) maakte met Patrick van der Meer in Herning ook zijn terugkeer in de wedstrijdring en de combinatie werd 4e met 70,196%.

Met de 78% was Don Olymbrio met afstand de beste in de driesterren Grand Prix. De Deense Bettina Jaeger volgt met Belstaff (v. Brentano II) op gepaste afstand met 72,631% en de derde positie wordt ingenomen door de Duitse Fabienne Müller Lüttkemeier met Fabregaz (v. Floretano).

Over de 70%-grens

De laatste wedstrijden (Mechelen december 2018, Doha maart 2019 en Compiegne mei 2019) bleef Zippo in de Grand Prix onder de 70%, maar in Herning ging de ruin weer over de grens. 70,196% was de score, goed voor een 4e plaats. Drie andere Nederlanders reden mee in de driester: Nars Gottmer werd met Dicaprio Swing (v. Jazz) 6e (68,608%), Jill Huijbregts met Enzos Armani (v. Tuschinski) 12e (66,891%) en Lisanne Veenje met de Fries Wirdmer Fan’E Boppelannensport (v. Beart) 17e (63,543%).

