Don Quichot: Van Marktplaats-paard naar het Wereldkampioenschap in Aken

Rick Helmink
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Don Quichot: Van Marktplaats-paard naar het Wereldkampioenschap in Aken featured image
Rowena Weggelaar met Don Quichot Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Don Quichot (United x Gribaldi) begon onder Rowena Weggelaar als juniorenpaard in 2022, hij was toen 14, zij 17. Op 11 augustus 2026 – inmiddels is de ruin 18 en Weggelaar 21 – liep de combinatie in de Grand Prix op het Wereldkampioenschap in Aken naar 69,503%. De Paardenkrant dook vorig jaar in de geschiedenis van de ruin en dat artikel hebben we nog een keer afgestoft nu Don Quichot in Aken heeft gelopen.

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