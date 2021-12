Don Tango B verlaat de stallen van Evi van Rooij

Don Tango B (v. Contango) heeft de stallen van Evi van Rooij verlaten, dat meldde de junioren-amazone vandaag op Instagram. De 13-jarige ruin zet zijn carrière voort onder de Poolse junioren-amazone Caroline Pawluk. Don Tango B wordt niet verhuisd naar Polen, maar staat nu op stal in Duitsland.

Dat Don Tango B en Evi van Rooij een succesvolle combinatie vormden was wel duidelijk. Van Rooij nam in februari 2020 de teugels over van Maud de Bruijn. Binnen 5 maanden zat het duo in het A-kader en in juni dit jaar werd het Nederlands kampioenschap junioren naar binnen gesleept. En een maand later voegde het duo daar een vierde plaatst op het Europees kampioenschap voor junioren aan toe.

‘Bedankt Don’

”Bedankt voor alles Don. Ik ben zo dankbaar dat ik de kans heb gekregen om hem de laatste twee jaar te rijden. Don bracht me naar een derde plaats op de wereld ranking lijst voor Junioren, een individuele vierde plaats op de Europese kampioenschappen en een eerste plaats op de Nederlandse kampioenschappen. Ik kan je daar niet genoeg voor bedanken don, niet alleen daarvoor maar ook voor het elke dag weer een glimlach op mijn gezicht te toveren. Ik hou zo veel van jou, je zult altijd een heel speciaal plekje in mijn hart hebben. Caroline Pawluk, ik wens je het allerbeste met dit ‘once in a lifetime’ paard.”

