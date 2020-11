Donaueschingen haakt af als organisator EK U25 Grand Prix 2021

Het Europees kampioenschap U25 Grand Prix zou volgend jaar van 12 tot 15 augustus plaatsvinden in het Duitse Donaueschingen, maar omdat de FEI aandrong op een definitief besluit, heeft de organisatie zich teruggetrokken. "De coronapandemie brengt teveel onzekerheden met zich mee", aldus Escon Marketing.

“We waren ervan overtuigd dat Donaueschingen een goede locatie was, midden in Europa. Helaas moeten we nu de laatste kans om het EK terug te geven aan de FEI benutten.” Het coronavirus gooit dus eens te meer roet in het eten. “Vanuit dit perspectief brengt het teveel risico’s met zich mee. Bovendien weten we nog niet eens of in augustus 2021 wel alle toeschouwers weer welkom zijn.”

Dat het EK niet plaatsvindt in Donaueschingen, betekent niet dat er geen kampioenschap verreden zal worden. De FEI gaat op zoek naar een nieuwe locatie.

Bron: St. Georg