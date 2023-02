Dong Seon Kim debuteert met Bohemian

Dong Seon Kim brengt Bohemian (Bordeaux x Samarant) deze week voor het eerst aan de start. De Koreaan rijdt de dertienjarige Westfaler-ruin, die met Cathrine Laudrup-Dufour vierde werd op de Olympische Spelen in Tokio, in de CDIO3* Grand Prix en de Spécial in Wellington.