Dong Seon Kim zet Grand Prix-paarden Bohemian, Rosetti en Vincent Maranello in de verkoop

Dong Seon Kim verkoopt de internationale Grand Prix-paarden Bohemian (v. Bordeaux), Rossetti (v. Romanov) en Vincent Maranello (v. Blue Hors Zack), zo meldt Eurodressage. Zijn inzet voor het familiebedrijf heeft de Koreaanse ruiter doen besluiten zijn rijlaarzen aan de wilgen te hangen.

Dong Seon Kim kocht Cathrine Dufours Bohemian, Henri Ruoste’s Rosetti en WK-finalist Vincent Maranello met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Aan die droom is nu een einde gekomen. De Koreaan reed Bohemian en Rosetti dit voorjaar op het Global Dressage Festival in Wellington de ring binnen, maar vertrok daarna voor zaken terug naar Korea. Zijn paarden vertrokken naar Europa en werden daar verder getraind door Hubertus Smidt. In verband met professionele verplichtingen, zal Dong Seon Kim niet meedingen naar een ticket voor de Spelen in Parijs.

Bron: Eurodressage