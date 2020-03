Dongseon Kim stopt met dressuur: ‘Nu wil ik investment banker worden’

Na een uiterst succesvolle periode op het Adequan Global Dressage Festival hangt Dongseon Kim zijn rijlaarzen aan de wilgen. "Ik heb rond de tien jaar internationale dressuurwedstrijden gereden, nu wil ik wel wat anders. Nu wil ik investment banker worden", verklaart de Koreaanse ruiter.

In september vorig jaar werd al bekend dat de Grand Prix-ruiter slechts anderhalf jaar na de aankoop van Gestüt St. Ludwig weer terugkeerde naar Korea. Een aantal van zijn paarden nam hij mee, een ander gedeelte bleef in training bij onder andere Diederik van Silfhout, Dorothee Schneider, Andreas Helgstrand en Hubertus Schmidt.

Succesvolle jaren

Dongseon Kim, onlangs nog tweede in de CDI4* kür op muziek, verdiende volgens Dressage News rond de 35.000 dollar aan prijzengeld op het Adequan Global Dressage Festival deze winter. De ruiter was de afgelopen jaren vooral actief in de Verenigde Staten en Europa en vertegenwoordigde zijn thuisland op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en in 2014 op de Wereldruiterspelen in Caen.

Bron: Dressage News