Door Gijsbers gefokte Bonheur de la Vie wint kwalificatie Burg-Pokal

De door familie Gijsbers uit Loosbroek gefokte Bonheur de la Vie (Bordeaux x Tuschinski) heeft onder Sandra Nuxoll in Balve de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal gewonnen met 72,685%. Die overwinning zorgt voor een ticket voor de finale van de prestigieuze Duitse Lichte Tour-competitie.

Bonheur de la Vie komt uit de Ukkie-familie van Gijsbers. Zijn moeder Ankie (v. Tuschinski) is een dochter van Ukkie (Jazz x Chronos x Doruto) en daarmee een halfzus van de bekende merrie Bukkie (v. Flemmingh), die de goedgekeurde hengsten Hermès (v. Easy Game) en Johnnie Cash (v. Bon Bravour) heeft geleverd. Bukkie is ook nog moeder van de aangewezen King US (v. For Gribaldi) en de tweede bezichtigingshengst Lucky US (v. For Gribaldi). Al met al een topfokmerrie.

Nürnberg Burg-Pokal

De Nürnberger Burg-Pokal is dé Lichte Tour-competitie van Duitsland. Al meerdere finalisten van de Burg-Pokal drongen door tot de absolute Wereldtop. Eén keer werd de finale in Frankfurt gewonnen door een KWPN’er: in 2016 won de door Piet Crum gefokte Vitalis (v. Vivaldi).

Uitslag kwalificatie Balve

Bron: Horses.nl