Dorothee Schneider niet aan start in Doha door corona

Dorothee Schneider heeft bekend gemaakt niet aan start te komen op de CDI5* in Doha. Schneider is getroffen door corona en zit momenteel in quarantaine.

“Doha zou onze eerste wedstrijd worden in 2022. Vorig jaar ben ik daar ook geweest en ik was er weer heel graag naar toe gegaan. Mijn paard Faustus is topfit en het is zeer goed georganiseerd evenement. Helaas mocht niet zo zijn. De komende dagen zal ik in quarantaine verblijven en hopelijk kan ik dan weer snel wedstrijden inplannen”, aldus Schneider.

Bron: Facebook Dorothee Schneider