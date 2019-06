Dorothee Schneider benoemd tot ‘Reitmeisterin’

Dorothee Schneider werd dit weekend op de Duitse kampioenschappen in Balve benoemd tot 'Reitmeisterin'. Deze onderscheiding is de hoogste die een ruiter of amazone kan toekomen in Duitsland en Schneider is de 35ste ruiter die de titel mag dragen.

De 50-jarige Schneider vielen in Balve dus twee bijzondere titels ten deel: naast Reitmeisterin mag ze zich ook een jaar Duits Kampioene in de Grand Prix Spécial noemen. Ze won zaterdag van Isabell Werth en pakte daarmee haar tweede Duitse titel. Ze deed dat op de rug van haar toppaard Showtime FRH, waarmee ze op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro teamgoud won en individueel zesde werd. Op de Olympische Spelen in Londen was ze er ook al bij, toen won Schneider teamzilver met de merrie Diva Royal. In 2017 won ze met een derde paard, Sammy Davis jr, teamgoud op de Europese kampioenschappen en in 2018 teamgoud op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Paarden opleiden

Toch zijn het niet deze grootste successen op internationale kampioenschappen die haar de Reitmeister-titel hebben opgeleverd, de commissie die de titel vergeeft sprak vooral over haar kunnen als het aankomt op opleiden van paarden. “Dorothee Schneider doet ons voor hoe een paard volgens de klassieke rijkunst moet worden opgeleid en is een echte meester in het rijden”, aldus dr. Harald Hohmann namens de FN.

Jonge paardenkampioenschappen

Een voorbeeld van de opleidingskunst van Schneider is haar huidige toppaard Showtime FRH, die ze al als vierjarige op stal kreeg. Ze reed hem van de Bundeschampionate richting de Wereldtop. Op de Duitse jonge paarden-kampioenschappen is Schneider overigens standaard van de partij en ook op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden behaalde ze al meerdere titels, onder andere drie keer met Sezuan.

Voorbeeld

“Het gaat niet alleen om de sportieve successen, maar vooral om de voorbeeldrol van Dorothee Schneider als het gaat om het opleiden van paarden. Dat heeft haar de Reitmeistertitel bezorgd”, aldus Hohmann. Paardrijden leerde Schneider, die uit een echte paardenfamilie komt, zelf al op jonge leeftijd: als achtjarige reed ze haar eerste concours.

Bron: FN/Horses.nl