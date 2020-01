Dorothee Schneider gaat twee Malleret-paarden rijden

Afgelopen weekend werd bekend dat Jessica von Bredow-Werndl de zevenjarige Forsazza de Malheret (v. For Romance) van de Franse stoeterij Haras de Malleret gaat opleiden. Von Bredow is niet de enige Duitse amazone waarmee de stoeterij een samenwerking is aangegaan, haar landgenote Dorothee Schneider heeft ook twee jonge talenten van Malleret onder het zadel gekregen.

“Haras de Malleret, waar ik sinds een tijdje regelmatig kom om clinics te geven, heeft mij twee hele goede merries gegeven om verder op te leiden”, liet Dorothee Schneider weten op haar website.

Het gaat om de zesjarige Dancielle de Malleret (v. Danciano) en de zevenjarige Filarmonie de Malleret (v. Fürstenball). Filarmonie heeft onder Maria José de la Chica Parras uit Spanje al wat ervaring opgedaan in de wedstrijdring. Het duo won in 2018 al een keer een internationale jonge paardenproef en presteerde ook goed op de Franse kampioenschappen dat jaar.

Bron: St. Georg

