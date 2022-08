Dorothee Schneider haalt tweede ticket Nürnberger Burg-Pokal finale binnen met Quaterback-zoon

Dorothee Schneider heeft haar tweede paard gekwalificeerd voor de Nürnberger Burg-Pokal finale. Op het summer dressage tournament in Görlitz konden ruiters en amazones een ticket winnen voor de finale van de Nuremberg Castle Cup in Frankfurt. Nadat de ruin in Kronberg al tweede en vierde werd in de kwalificatie liet Dorothee Schneider's Quaterline (v. Quaterback) hele mooie dingen zien in Görlitz en gaan misschien wel als favoriet naar de finale in December.

De score kwam uiteindelijk uit op 75.634% en daarmee wonnen Schneider en Quaterline ruimschoots de voorlaatste kwalificatiewedstrijd. De tweede prijs ging naar Thomas Wagner met Wynton’s Son (v. Wynton). De combinatie was goed voor 74.024%. De derde plaats was voor de Oostenrijkse Astrid Neumayer. In het zadel van Dinay (v. Dimaggio) scoorde de amazone 72.756%.

Quaterline is een negenjarige zoon van Quaterback en in eigendom van Pramwaldhof stud farm, ook de eigenaren van Neymayer’s Dinay. De ruin liep zijn eerste wedstrijden met Geertje Hesse-Wadenspanner. Na verschillende overwinningen in aanlegtesten voor jonge dressuurpaarden werd de ruin uiteindelijk zevende in de Bundeschampionat voor vijfjarige dressuurpaarden in 2018.

Bron: st-george