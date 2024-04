Dorothee Schneider laat selectietraject Parijs schieten: ‘Het komt nog te vroeg’

Dit jaar geen Olympische Spelen in Parijs voor Dorothee Schneider. De Duitse topamazone vertelt in een interview met Dressursport Kim dat ze vooraf nog wel hoopte om deel te kunnen nemen aan het selectietraject, maar dat plan heeft ze inmiddels terzijde geschoven. "Vainqueur is veel te goed nu met haast en teveel druk zoiets te proberen."

Dorothee Schneider nam Vainqueur (Vivaldi x Rubioso N) een jaar geleden over van Hubertus Schmidt. “Het is een heel bijzonder paard. Hij maakt goede vorderingen en de piaffe en passen worden naar mijn mening mijn inziens erg goed.” De hengst is groot en langbenig, wat het werk niet altijd even makkelijk maakt. “Soms schommelt hij nog wat heen en weer in de overgangen. Dat is al een stuk beter geworden, maar ik wil hem niet teveel onder druk zetten. Daarom heb ik besloten om hem eerst nog in een paar nationale Grand Prix-proeven te rijden en niet het Olympische traject met hem te volgen.”

Olympische droom

“Ik had in mijn achterhoofd ergens nog wel een klein beetje hoop dat ik met hem het selectietraject zou kunnen volgen, maar dat heb ik nu terzijde geschoven. Hij is veel te goed om nu met haast en teveel druk zoiets te proberen. Dus heb ik de stress bij ons allebei weggenomen. Hij bepaalt het tempo.” De amazone vertelt dat Parijs een grote droom was en het daarom geen gemakkelijk besluit was. Toch was ze blij toen ze eenmaal de knoop had doorgehakt. “Er viel iets van me af, wat ik al heel lang meedroeg. Het gaf een goed gevoel, voor zowel mijzelf als het paard.”

Bron: Dressursport Kim