Dorothee Schneider maakt winnend debuut met nieuwe troef Vainqueur

Dorothee Schneider heeft een nieuwe troef: Vainqueur (Vivaldi x Rubioso N). De tienjarige voshengst die eerder succesvol werd uitgebracht door Hubertus Schmidt werd onlangs aangeschaft door Schneiders sponsoren, de zussen Gabriele Kippert en Eva Maria Mann. Op Pferd International in München maakte Schneider haar debuut met de vos in de Intermédiaire II en met 73,579% was er de winst.

Vainqueur werd ontdekt door Axel en Sandra Schürner en opgeleid door Hubertus Schmidt. Het was eigenlijk de bedoeling dat de vos vorig jaar met Schmidt zijn debuut zou maken met Schmidt in de Grand Prix, maar een blessure aan diens ruiterspier gooide roet in het eten.

Inmiddels heeft Schmidt zijn witte rijbroek aan de wilgen gehangen en heeft hij officieel afscheid genomen van de wedstrijdsport. Echtpaar Schürner besloot Vainqueur te verkopen en inmiddels staat de hengst al enige tijd op Gestüt St. Stephan bij Dorothee Schneider. Die denkt in de vos een bijzonder talent gevonden te hebben.

Winst in München

Op Pferd International in München won Schneider direct bij haar de debuut met de Vivaldi-zoon. Met 73,579% bleef de nieuwe combinatie voor op Yara Reichtert met Springbank II VH (72,552%).

Uitslag

Bron: Horses.nl