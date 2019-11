Dorothee Schneider niet naar Saab Top 10 Dressage

Schneider wordt in Stockholm vervangen door Michelle Hagman en Chagall H (Chirlon x Donnerlord). De amazone maakte dit jaar deel uit van het Zweedse team dat aan start kwam op de FEI Nations Cup in Uggerhalne en Aken. Bij haar laatste start op CDI Exloo won Hagman de Grand Prix Special met 70,362%.

Het deelnemersveld van de Saab Top 10 Dressage ziet er als volgt uit:

1 Isabell Werth met Bella Rose

2 Michelle Hagman met Chagall H

3 Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB

4 Helen Langehanenberg met Damsey FRH

5 Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy

6 Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P.

7 Patrik Kittel met Delaunay

8 Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD

9 Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P.

10 Antonia Ramel met Brother de Jeu

Bron: Tidningen Ridsport/Horses.nl

