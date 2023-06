Dorothee Schneider rijdt Showtime niet in EK-selecties

Ondanks dat Dorothee Schneider en Showtime (Sandro Hit x Rotspon) eind vorige maand op CDI Wiesbaden zowel de Grand Prix (76,826%) als de Spécial (76,723%) wonnen, zal het duo geen gooi doen naar een teamplek voor het Europees kampioenschap dit jaar in Riesenbeck. Showtime maakte op de Spelen van Rio en Tokio deel uit van het gouden Duitse team.

“Nee, ik ben niet van plan met hem richting het EK te gaan”, aldus Dorothee Schneider over de 17-jarige Showtime. “Showi is al veertien jaar onder mijn hoede en hij heeft me in die tijd alles gegeven. Hij heeft met zijn geweldige prestaties bijgedragen aan verschillende Duitse medailles op twee Olympische Spelen en een EK. En op het EK in Rotterdam won hij naast teamgoud twee keer individueel zilver, waarin we in de kür zelfs over 90 procent gingen. Hij bewees het allemaal.”

Eén keer in je leven

“Ik wil het selectietraject niet meer ingaan met hem, maar puur op onderbuikgevoel beslissen wanneer ik hem op concours uitbreng. Zo’n paard als Showi heb je maar één keer in je leven. Ik wil er gewoon van genieten dat hij zo fit en energiek is en plezier heeft in de ring.”

Bron: Horses.nl / FB