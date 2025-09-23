Dorothee Schneider verkoopt St. Stephan en verhuist naar Kanitzky’s Gestüt Famos

Helgstrand Dressage Germany vertrekt eind dit jaar van Maik Kanitzky's Gestüt Famos. Kanitzky maakt vandaag bekend middels een persbericht dat hij per 1 januari 2026 nauwer gaat samenwerken met Dorothee Schneider. Schneider reed al paarden voor Kanitzky, maar wordt per 2026 cheftrainer op Gestüt Famos en vestigt zich ook daar. Schneider verkoopt haar eigen stal (Gestüt St. Stephan in Framersheim)

In de toekomst zullen Kanitzky’s dressuurpaarden door Dorothee Schneider in Syke worden getraind en begeleid tot het hoogste niveau van de internationale sport. “Ik kijk er enorm naar uit om mijn passie, het trainen van paarden, voort te zetten op deze prachtige stal in Syke”, zegt Schneider. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Maik Kanitzky, die mijn visie op het trainen en opleiden van paarden deelt.”

Schneider verkoopt Gestüt St. Stephan

Schneider verkoopt haar stal Gestüt St. Stephan in Framersheim en verhuist met haar man, gezin en rijpaarden – waaronder natuurlijk Olympisch gepensioneerde Showtime. “Ik blijf mijn passie voor paarden nastreven als zelfstandig trainer, maar ik hoef me niet langer druk te maken over het volledige management van mijn eigen stal en kan me volledig concentreren op de paarden – dat is de basisgedachte achter mijn beslissing.”

Dorothee Schneider met Segantini FRH Foto: Equitaris/Tanja Becker

25 jaar geleden nam Dorothee Schneider het familiebedrijf over. Sindsdien combineert ze de training van paarden, ruiters en stagiaires met het volledige management van de stal. “Door de jaren heen heb ik veel energie en moeite gestoken in mijn stal in Framersheim. Het is mijn thuis, dat ik met veel passie heb opgebouwd. Ik heb hier jarenlang getraind, grote successen behaald, met als hoogtepunt drie Olympische deelnames, en ik heb hier vele paarden opgeleid. Het is erg moeilijk voor me om dit nu op te geven en een stukje thuis achter te laten. Het is een enorme stap waar ik lang over heb nagedacht, maar het voelt goed. Ik blijf zelfstandig, ik kan blijven samenwerken met vaste en nieuwe partners.”

Trots

Kanitzky is een gepassioneerde paardenfokker en werkt al zo’n drie jaar samen met Dorothee Schneider. Hij is bijvoorbeeld eigenaar van Maxi Kraft’s Barcelo OLD, die vorig jaar de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. “Ik ben ongelooflijk trots en enthousiast dat Dorothee deze stap met mij zet”, zegt Kanitzky. “Er zijn veel goede ruiters en trainers in Duitsland, maar ik vind Dorothees rijstijl fantastisch.”

Dressuursport ondersteunen

Maik Kanitzky groeide op met paarden, was korte tijd zelf actief in het zadel, maar wijdde zich daarna volledig aan de paardenfokkerij. Met de oprichting van het dressuurcentrum in samenwerking met Dorothee Schneider wil hij de dressuursport nu meer ondersteunen.

Op M.K. Gestüt Ammerland in Wiefelstede worden de paarden van Kanitzky opgefokt. Bijzonder getalenteerde paarden worden vervolgens naar Syke gestuurd voor verdere training. “Syke zal steunen op drie pijlers”, zegt Kanitkzy. “De training van topdressuurpaarden door Dorothee Schneider is de eerste pijler. Het hengstenstation onder leiding van Detlef Utecht van Dijk is pijler nummer twee, die in nauw overleg met Dorothee zal opereren. En pijler nummer drie heeft betrekking op de ondersteuning van jonge Duitse dressuurruiters.”

Kanitzky

Maik Kanitzky, geboren in Oost-Duitsland in Brandenburg, is één van de Oostduitsers die flink profiteerde bij de val van de muur. Hij richtte samen met zijn vader Heinz na de val van de muur een succesvolle onderneming op. Hun kranen van het merk MAXIKraft werden onder andere ingezet bij de wederopbouw van de Frauenkirche in Dresden. En door het succes van zijn onderneming kon Maik Kanitzky zijn jeugdpassie weer oppakken: paarden. Zijn vader leek het ook wel wat, de paardenwereld. Samen hadden ze een droom: dressuurpaarden fokken. Nog geen tien jaar na de val van de muur kon de eerste merrie gekocht worden.

Kanitzky runt stal Heidehof in Züllsdorf en Gestüt M.K. Ammerland in Wiefelstede. Hij is samen met zijn vader ook bekend als fokker van onder andere Sir Donnerhall I en II. Nadat Kanitzky eerst een aantal dressuurpaarden bij Helgstrand kocht, werd hij in 2024 eigenaar van Gestüt Famos, waarbij Helgstrand in eerste instantie als huurder in het bedrijf gevestigd bleef.

