Dorothee Schneider wint Grand Prix Special in Lier, Minderhoud negende

Dorothee Schneider won zojuist de Grand Prix Special in Lier met Dayman 4 (v. Daily Deal). Met 74.596%, scoorden ze exact hetzelfde als Becky Moody met Jagerbomb. Een fout in de eners zorgden voor 4'en en 5'en op het protocol van Moody en haar zelfgefokte ruin, wat hen weerhield van de overwinning. De vader van Jagerbomb, Dante Weltino OLD, deed het ook niet onverdienstelijk in deze rubriek. Onder Therese Nilshagen liep hij naar de derde plaats met 73.979%.