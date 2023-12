Dorothee Schneider wint ook Grand Prix Spécial Salzburg met PR

Nadat Dorothee Schneider met Dayman (Daily Deal x Flovino) donderdag op CDI Salzburg de Grand Prix won, ging het duo vandaag in de Grand Prix Spécial op herhaling. In de Spécial liep de 11-jarige ruin onder Schneider naar een dik persoonlijk record van 74,744%. Daarmee noteerde de combinatie in Salzburg twee PR's: in de Grand Prix was er een PR van 73,391%.