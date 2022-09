Dorothee Schneider wint opnieuw kwalificatie Nürnberger Burg-Pokal

Dorothee Schneider en Quaterline (v. Quaterback) hebben hun tweede kwalificatie voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal gewonnen. Op het CDI Ludwigsburger kwamen 24 combinaties aan start in een poging zich te kwalificeren voor de finale. Deze wordt in december verreden in Frankfurt. Schneider had zich al met twee paarden gekwalificeerd. Een van deze paarden is de negen-jarige Quaterline die ze vandaag ook aan start bracht.