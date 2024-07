Dorothee Schneider wint WB Kür Samorín

Dorothee Schneider heeft de Daily Deal-zoon Dayman inmiddels ruim een jaar onder het zadel. Vorig weekend reed ze in Samorín haar achtste internationale wedstrijd met de twaalfjarige Westfaler-ruin en schreef met 76,055% de Wereldbeker Kür op haar naam. Daarmee verwees ze Ingrid Klimke met First Class (v. Fürstenball) naar de tweede plaats.

Over de eerste zeven internationale wedstrijden met Schneider scoorde Dayman een gemiddelde van 72,186% in de Grand Prix en daar scoorde hij in Samorín met 72,674% – waarmee hij tweede werd – net boven. Toch bleef hij daarmee een eindje onder zijn PR van 73,931%. Ook in de Kür scoorde hij met 78,96% wel eens hoger. Dat hij daar nu bijna drie procent onder bleef, had deels te maken met een dure fout in de eners, die vier vieren en een drie opleverde.

Klimke tweede

De eveneens twaalfjarige First Class, die bezig is aan haar tweede volwaardige seizoen op internationaal Grand Prix-niveau, won de Grand Prix met 72,783%, maar moest in de Kür genoegen nemen met de tweede plaats. De merrie verliest nog wat punten in het piaffe- en passagewerk en het halthouden en groeten leverde bij drie juryleden een onvoldoende op. De score bedroeg 75,78%.

De Oostenrijkse Diana Porsche maakte de top drie compleet. Zij reed Dahoud (v. Desiderio) naar 75,515%.

Uitslag Kür.

Bron: Horses.nl