Dorothee Schneider over 80% Grand Prix kür op muziek CDI Manheim

Dorothee Schneider heeft vanmiddag de kür op muziek gewonnen tijdens het CDI Manheim. Ze stuurde Faustus 94 (v. Falsterbo) met 81.045% naar de winst. De top-3 was een compleet Duits feestje vandaag. Tweede werd Christoph Koschel met Dünesee (v. Dancier), goed voor 75.760%. Het podium werd compleet gemakt door Franz Trischberger en DSP James Bond (v. Johnson), die samen 75.150% bij elkaar reden.

Dat Dorothee Schneider goed op weg is met de bruine Faustus is duidelijk. Eerder sprak de amazone zich al uit dat de ruin soms wat introvert kan zijn en dan vooral erg druk met zichzelf bezig is. Het is aan Schneider om hem daar mee te helpen. Dat dat steeds beter wordt is ook te zien aan de scores. In de kür op muziek vandaag in Manheim ging het duo over de 80% grens heen: de score kwam uit op 81.045%.

Duits feestje

Dat de top-3 een compleet Duits feestje werd is niet geheel verassend. Van de acht combinaties kwam meer dan de helft uit voor het thuisland. Het verschil tussen de nummer een en twee was wel fors: op bijna 6% achterstand vinden we Christoph Koschel terug op de tweede plaats. Hij stuurde Dünensee naar 75.760%. Tussen de nummers twee en drie was het verschil minder groot. Met 75.150% eindigde Franz Trischberger met DSP James Bond met het brons.

Uitslag.