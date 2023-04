Double Dutch verkocht aan Turkse amazone Rotem Ibrahimzadeh

Hexagon's Double Dutch (v. Johnson) is verkocht. De vijftienjarige hengst van Leunus van Lieren en fokker Laurens van Lieren vertrekt naar de in Zwitserland woonachtige Turkse amazone Rotem Ibrahimzadeh. Met Thamar Zweistra liep Double Dutch de afgelopen zeven jaar in de internationale Grand Prix en in totaal op bijna 50 FEI-concoursen.

“We hadden Double Dutch eigenlijk nog ingeschreven voor de CDI5* Fontainebleau, maar hij staat nu al in Zwisterland bij zijn nieuwe amazone”, vertelt Leunus van Lieren om aan te geven hoe snel het is gegaan. “We hadden dus niet gepland om hem te verkopen, maar hij is natuurlijk wel een perfecte schoolmaster. Hij heeft zeven jaar op Grand Prix-niveau gelopen en is nu vijftien jaar, nog jong genoeg om een paar jaar mee te kunnen.”

Altijd fit en altijd lopen

Dat Double Dutch zal blijven lopen, daar is Van Lieren van overtuigd. “Ik denk dat er niet zoveel Grand Prix-paarden zijn, die zoveel lopen. Hij is altijd werkelijk altijd fit en wil altijd gaan. Hij moest nu voor de verkoop natuurlijk ook gekeurd worden en de dierenarts stond perplex. Nergens was iets op aan te merken, en dat bij een paard dat al jaren op het hoogste niveau loopt. Dat is zeldzaam.”

Goed mee weg rijden

De nieuwe amazone van de hengst is de 27-jarige Turkse Rotem Ibrahimzadeh, die voorheen bij de jeugd succesvol was met Z.Floris en sinds 2022 een comeback heeft gemaakt in de internationale sport (met Glorieus en Hero V.D.T.). Volgens Leunus van Lieren kon ze goed overweg met Double Dutch: “Ze kon er echt goed mee weg rijden.”

Pijn

Hoewel het tijdstip juist was en er nog genoeg paarden op Stal Hexagon staan waarmee Thamar Zweistra aansluiting kan houden op het hoogste niveau (vooraan natuurlijk Hexagon’s Ich Weiss), doet het toch pijn voor Leunus van Lieren. “We zijn zoveel onderweg geweest met hem en hebben zoveel meegemaakt, dat doet je toch wel wat.”

Thamar Zweistra schrijft op Instagram: “Hoe zeg je vaarwel. Ik kan niet uitleggen hoe speciaal Double Dutch voor mij is, maar ook voor ons team. Ik heb zoveel geweldige kansen gekregen en concoursen kunnen rijden, allemaal dankzij hem. En elke dag was hij er met volle energie en zijn oortjes naar voren. Bedankt voor alles Double.”