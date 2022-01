Dressuur maakt terugkeer op Winter Equestrian Festival

Van 23 tot en met 25 februari wordt op het Palm Beach International Equestrian Center een CDI5* uitgeschreven. Daarmee vindt er voor het eerst in twaalf (!) jaar een internationaal dressuurevenement plaats op de iconische accommodatie van het Winter Equestrian Festival in Wellington. In de CDI5*-tour komen maximaal twintig deelnemers aan de start en wordt er 135.700 euro verdeeld.

“We kijken er naar uit om de internationale dressuur weer op het terrein van het Palm Beach International Equestrian te verwelkomen”, vertelt voorzitter Michael Stone. “Met het succes van een dressuurrubriek in de International Arena, willen we de dressuursport promoten en zo kunnen ruiters en toeschouwers van een andere spectaculaire locatie genieten.”

Laatste zege in Wellington voor Van Grunsven

De laatste keer dat dressuurruiters de baan op het Palm Beach International Equestrian Center betraden, was in 2010. Er was toen een royale zege voor Anky van Grunsven en Salinero (Salieri x Lungau), die met een score van 84,45% maar liefst drie procent voorbleef op Steffen Peters en Ravel (Contango x Democraat) Isabell Werth werd toen derde met Satchmo (Sao Paulo x Regat).

Bron: Dressage News/Horses.nl