Dressuuramazones TeamNL op derde plaats na Grand Prix in Aken

De vier dressuuramazones van TeamNL zijn de landenwedstrijd van CHIO Aken goed begonnen. Na de Grand Prix staat het team van bondscoach Alex van Silfhout op de derde plaats achter Denemarken en Duitsland. Nederlands kampioene Dinja van Liere was met haar ‘tweede’ paard Hartsuijker (v. Johnson) de beste Nederlandse op de negende plaats.

Het was pas de derde internationale wedstrijd voor Van Liere en Hartsuijker. Het resultaat van 74,739% procent was een mooie opsteker in het sterke deelnemersveld. Marieke van der Putten debuteerde bij het CHIO met een mooie vijftiende plaats met haar Deens gefokte Totilas-zoon Tørveslettens Titanium RS2. Het percentage van 72,695% telde mee voor het team. Ook de score van Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) viel in de 72 procent (72,174). Dit resultaat telde ook mee voor de teamscore. Zweistra kwam daarmee op plaats 18.

Debutant Nijvelt

Karen Nijvelt moest als eerste van de 36 combinaties van start. Ze debuteerde op vijfsterren niveau met de Jazz-zoon Elysias. De score van 69,870 procent leverde plaats 27 op.

Zaterdag en zondag wordt de landenwedstrijd voortgezet met de Grand Prix Spécial en de Kür op Muziek.

Klik hier voor de volledige individuele uitslag

Klik hier voor tussenstand van de landenwedstrijd

Bron: KNHS