Dressuurclubs IDRC, IDTC en IDOC: ‘Verantwoordelijk voor gezondheid van de sport op lange termijn’

De dressuurclubs IDRC (International Dressage Riders Club), IDTC (International Dressage Trainers Club) en IDOC (International Dressage Officials Club) kwamen vorige week samen in Ermelo voor hun jaarlijkse stakeholder meeting. De clubs hebben inmiddels een persbericht gepubliceerd over de meeting, waar journalisten niet welkom zijn.

Over de meeting schrijven de clubs dit jaar:

“De opkomst dit jaar was fantastisch met meer dan 120 deelnemers, waaronder veel Olympische kampioenen en winnaars op kampioenschappen. De onderwerpen waren breed en het is de bedoeling om op een later moment een samenvatting van de discussies te publiceren.“

Verantwoordelijk voor gezondheid sport op lange termijn

‘Er was uitstekende samenwerking binnen de groep: belanghebbenden namen hun eigenbelang opzij en omarmden hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de sport op de lange termijn. Ze waardeerden de samenwerking van de FEI dressuurdirecteur Ronan Murphy en zetten zich in om een ​​belangrijke positieve bron te zijn voor gemeenschappelijke doelen.‘

Problemen met perceptie, welzijn, transparantie en vertrouwen

‘Er was overeenstemming dat er belangrijke problemen voor de sport bestaan ​​rond perceptie, welzijn en transparantie en vertrouwen. De groep aanvaardde een collectieve verantwoordelijkheid om deze aan te pakken en kijkt ernaar uit om samen te werken met de FEI dressuurdirecteur bij het ontwikkelen van de FEI dressuurstrategie.‘

Veel discussie over tool strakheid neusriem

De FEI maakte onlangs bekend dat de strakheid van de neusriem per 2025 wordt gemeten met de nieuwe FEI-tool. Over de manier van meten en implementatie ontstond veel discussie: ‘Er werd veel gediscussieerd over het voorgestelde protocol en de implementatie van de tool, wat verdere overweging en verduidelijking behoeft.’

‘Op de goede weg’

Voorzitter van de Dressage Organisers en KNHS bestuurslid Annemiek van der Vorm is in een persbericht van de KNHS enthousiast over de bijeenkomst. “Het was goed om deze meeting op het NHC plaats te laten vinden. Het waren interessante dagen met een grote opkomst van alle stakeholders: Olympische ruiters, officials, trainers, organisatoren en de FEI.”

“De onderwerpen waren breed, van wetenschappelijk onderzoeken over het opleiden van jonge paarden tot en met jureren met AI. Natuurlijk zijn de zorgen in dressuur volop besproken en bediscussieerd. Nederland was goed zichtbaar en we zijn echt op de goede weg in de dressuur. Dat we gezamenlijk blijven praten en innoveren is mijns inziens super goed en belangrijk.”

Andere onderwerpen waren:

Een review van de Olympische Spelen in Parijs.

Het gebruik van AI voor jurering en training om transparantie, educatie en welzijn van paarden te ondersteunen.

Social media vanuit een juridisch perspectief, de terminologie die wordt gebruikt in FEI-regelgeving en de bescherming van ruiters.

Het effect van zadelontwerp op prestaties, de zit van de ruiter en het welzijn van paarden.

Biomechanica van de ruiter

Een FEI-update en ontwikkeling van de dressuurstrategie

Ontwikkeling van jonge paarden vanuit een fysiologisch en welzijnsperspectief van paarden.

Het NOPT-programma.

Uitdagingen voor de CDI-organisatie, waaronder levensvatbaarheid.

Een review van jureringsstatistieken.

Effect van vorm/passing van bit en hoofdstel op paardenprestaties en het welzijn van paarden.

Bron: IDRC