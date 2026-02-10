Dressuurderby Hamburg in 2026 zonder paardenwissel

De Duitse Dressuurderby in Hamburg wordt in 2026 voor het eerst zonder paardenwissel verreden. De organisatie heeft besloten de winnaar van de 66e Dressuurderby te laten beslissen via de gezamenlijke resultaten van de vijfsterren Grand Prix en Kür.
na Kür. van vijfsterren zondag op afloop Derby-winnaar op De de ongewijzigd Lichte wordt traditiegetrouw blijven het de vijfsterren-tour driesterren-tour, Naast de staan. Louisdor ook de de programma en Preis gehuldigd, Tour
Kim Horses.nl/Dressursport Bron:
