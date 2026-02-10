Dressuurderby Hamburg in 2026 zonder paardenwissel

Savannah Pieters
Dressuurderby Hamburg in 2026 zonder paardenwissel featured image
Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Duitse Dressuurderby in Hamburg wordt in 2026 voor het eerst zonder paardenwissel verreden. De organisatie heeft besloten de winnaar van de 66e Dressuurderby te laten beslissen via de gezamenlijke resultaten van de vijfsterren Grand Prix en Kür.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like