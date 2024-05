Patrick van der Meer over comeback Edward Gal: ‘Zoveel mooie dingen gezien’

Ruiter Edward Gal heeft met een overwinning in de Grand Prix van het driesterren CDI in Exloo na drie jaar een succesvolle comeback gemaakt in de dressuurring. Gal won met de twaalfjarige hengst GLOCK’s Total U.S. (v. Totilas), waarmee hij bij zijn laatste wedstrijd - de Olympische Spelen van Tokio - vijfde en zesde werd. Een mooie opsteker voor TeamNL richting Parijs met Marlies van Baalen op de tweede plaats en Gal’s partner Hans Peter Minderhoud, die vierde werd met de voorheen door Gal gereden hengst GLOCK’s Toto jr. (v. Totilas) Het was Minderhoud’s tweede internationale wedstrijd met Toto jr. “Hier word ik blij van”, aldus bondscoach Patrick van der Meer.

Pas eerder deze week werd bekend dat dressuurruiter Edward Gal bij het CDI3* in Exloo zijn rentree in de wedstrijdring zou maken. Gelijk bij zijn eerste wedstrijd na drie jaar won de routinier uit Oosterbeek met een percentage van 74.783 de Grand Prix. Zijn hengst GLOCK’s Total U.S. had er duidelijk zin in en was vaak nog overijverig en heel energiek. Aan talent geen gebrek bij de prachtige zwarte hengst, die bij meer wedstrijdroutine de komende weken en maanden wel eens heel hoog kan gaan scoren. In Exloo wezen drie van de vijf internationale juryleden Gal als winnaar aan, twee plaatsten hem als tweede.

Langverwachte rentree

Op de rentree van Gal was lang op gewacht. Hoewel de twaalfvoudig Nederlands kampioen en voormalig wereldkampioen op de Olympische longlist van bondscoach Patrick van der Meer is opgenomen was nog niet duidelijk wanneer Gal zijn ‘road to Paris’ zou beginnen. Die begon vrijdagmiddag in Exloo. Het begin is goed en zal verder gaan via het NK Dressuur eind deze maand in Ermelo en daarna wellicht via het CHIO Rotterdam.

In juli 2021 reden Edward Gal en Glock’s Total U.S. hun laatste (internationale) wedstrijd. Het waren de Olympische Spelen van Tokio waar ze individueel in de Grand Prix en met het team vijfde werden. In de Grand Prix Special en in de Kür op Muziek eindigden ze in Japan op de zesde plaats. Een paar maanden eerder veroverde Gal zijn twaalfde nationale titel. Hij deed dat met de nu twaalfjarige hengst GLock’s Total U.S., een zoon van zijn voormalige topper Totilas.

Habibi DVB en Total Jr. aan elkaar gewaagd

Marlies van Baalen en Habibi DVB (v. Don Schufro) , de regerend Nederlands kampioenen, reden in Exloo hun eerste internationale wedstrijd van dit buitenseizoen en begonnen uitstekend met de tweede plaats achter Gal. De score van de amazone uit Brakel en haar twaalfjarige vos kwam uit op 73.478 procent.

Hans Peter Minderhoud stuurde in februari van dit jaar zijn succespaard GLOCK´s Dream Boy met sportief pensioen. In de eerder door Edwars Gal gereden GLOCK´s Toto jr. stond direct een opvolger klaar voor Minderhoud. Met de dertienjarige hengst debuteerde Minderhoud vorige maand in Tolbert. Bij hun tweede wedstrijd in Exloo werden ze vierde met een score van 72.609 procent. Dat was gelijk aan die van de als derde geplaatste Duitse Helen Langehanenberg.

Patrick van der Meer: Hier word ik blij van

Een week na de overwinning in de Grand Prix van Emmelie Scholtens en Indian Rock (v. Apache) in Fontainebleau en de overwinning van Dinja van Liere en Hermès N.O.P. (v. Easy Game) vorige maand in Aken gloort er voor TeamNL licht aan de Olympische horizon.

Bondscoach Patrick van der Meer: “Hier word ik blij van. Ik heb in de proef van Edward Gal en GLOCK’s Total U.S. zoveel mooie dingen gezien. De routine ontbreekt er nog een beetje aan, maar wat ze nu lieten zien was echt al super. Marlies van Baalen reed heel sterk en Hans Peter heeft in een paar weken met Toto jr. ook al goede stappen gezet. Dat belooft veel voor het NK.”

Uitslag

Bron: KNHS