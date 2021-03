Franz-Josef Dahlmann is overleden op 21 maart op 78-jarige leeftijd. Hij runde een dressuurstal in Fröndenberg-Neimen dichtbij Dortmund. Dahlmann was één van de beste dressuurruiters van Duitsland in de jaren 70 en 80. In 1981 won hij de Golden Rider Badge, waarna Dahlmann zijn eerste Grand-Prix won in 1982. Daarnaast won hij meerdere keren de Westfaalse kampioenschappen en reed hij internationaal succesvol voor het Duitse nationale team.

Bron: Horses.nl/Eurodressage