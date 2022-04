Nederlandse jeugdamazones reden vanmiddag drie keer naar een derde plaats op CDI Le Mans. Bij de junioren was de derde plaats in de landenproef voor Lize van den Heuvel met Hilton S (67,475%), bij de children was de derde plaats in de inloopproef voor Manouk Zuiderent met Dollarboy S G (72,554%) en bij de pony's ging de derde plaats in de landenproef naar Isa Hollands met Mabeline's Floran (68,952%).