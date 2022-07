Drie Nederlandse junioren in EK-kür top-10: Bogers 6e, Weggelaar 7e en Schelstraete 8ste

Op het Europees Kampioenschap dressuur voor junioren zijn de drie Nederlandse combinaties die de kür haalden allemaal in de top-10 geëindigd. De beste prestatie van de Nederlandse junioren, die in de landenwedstrijd al zilver behaalden, zette Jill Bogers met de zesjarige KWPN-hengst Lennox US neer (net zoals in de individuele proef). Het duo kwam in de kür op 75,04%. Rowena Weggelaar en Micky Schelstraete deden daar met respectievelijk 74,825% en 74,355% niet veel voor onder en eindigden als zevende en achtste.

De Europese kürwinst was voor de Deense Sophia Obel Boje Jørgensen met Brilliant (v. Bretton Woods), het duo dat gisteren in de individuele proef zilver won. In de kür kwam de Deense op 77,695%. De tweede plaats was voor de Britse Annabella Pidgley met de bekende merrie Espe (v. Escolar), zij scoorden net iets minder in de kür: 77,6%. 77,225% en brons was er voor de Franse Mathilde Juglaret met haar Lusitano Caporal de Massa. De Duitse Allegra Schmitz-Morkramer, die gisteren nog goud won in de individuele proef, moest het nu doen met de vierde plaats (76,52%), haar landgenote Carolina Miesner werd vijfde.

Nederlands trio in top-10

De Nederlandse junioren, die met een zilveren teammedaille terugkeren uit Hartpury, reden zich in het slotonderdeel van het kampioenschap allemaal naar een top-10 positie. Jill Bogers werd met de zesjarige (en daarmee jongste paard in de kürfinale bij de junioren) KWPN-hengst Lennox US zesde met een score net boven de 75 (75,04%).

Net onder de 75% bleven Rowena Weggelaar en Micky Schelstraete. Rowena Weggelaar stuurde Don Quichot (v. United) naar 74,825% en Micky Schelstraete kwam met Knight Rider uit op 74,825%.

Al met al presteerden de Nederlandse junioren goed op het Europees Kampioenschap, waar de prestaties van de young riders ten opzichte van voorgaande jaren (een abonnement op goud met onder andere Marten Luiten) wat achterbleef.

