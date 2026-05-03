Drie ponycombinaties boven 75% in Kür op CDI Exloo

Fabienne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na CDI Exloo, de eerste observatie voor de jeugd richting de Europese Kampioenschappen, ziet het er voor Loes Corsel, de bondscoach bij de pony’s, heel goed uit. Fabiënne Raijmakers onderstreepte haar sterke vorm door met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) de Kür te winnen. Met haar derde opeenvolgende persoonlijk record zet de amazone haar opmars overtuigend voort en komt zij steeds dichter in de buurt van de 78%. Ook Esmae Niessen en Bo Leijten doorbraken in de Kür de grens van 75%. Dat zijn scores waarmee op kampioenschappen de top vijf gehaald kan worden.

