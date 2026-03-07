Drie Portugese combinaties boven 70% in CDI3* Grand Prix Jerez, PR voor Caetano

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Maria Caetano met Hit Plus. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
De dressuurscores zitten internationaal gezien weer in de lift en dat verschijnsel deed zich vandaag ook voor in de CDI3* Grand Prix in Jerez de la Frontera. Maar liefst drie Portugese combinaties gingen over de 70%, waarbij Maria Caetano en de Bretton Woods-zoon Hit Plus een nieuw persoonlijk record van 74,109% lieten noteren.

