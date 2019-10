Drievoudig Europees kampioen weg bij Helgstrand

Adriano B (De Angelo B x Flying Dream) heeft de stallen van Helgstrand Dressage verlaten. Met Andreas Helstrands zoon Alexander Yde won Adriano B op het Europees kampioenschap pony's van afgelopen zomer in Strzegom (Polen) alle drie de proeven. De dertienjarige toppony gaat zijn carrière voorzetten onder de Deense amazone Sophia Obel.

Adriano B maakte in 2014 zijn internationale debuut onder Karoline Rohmann. In dat jaar en ook in het jaar daarop maakte de combinatie deel uit van het Deense team. In 2016 nam Claudia Kjaer de teugels over en zij reed de pony op meerdere internationale wedstrijden.

Drie keer goud

In 2018 kocht Andreas Helgstrand de pony voor zijn zoon. In dat jaar won het duo op het EK in Bishop Burton drie keer zilver. Dit jaar boekten ze hun grootste successen: op het EK in Polen wonnen ze alle drie de drie proeven en dat betekende teamgoud, individueel goud en kürgoud.

Overstap junioren

“Het is niet makkelijk als je benen te lang worden. Adriano heeft Alexander ongetwijfeld een aantal waardevolle ervaringen gegeven als ponyruiter maar Alexander kijkt er ook naar uit om verder te gaan bij de paarden”, zegt Andreas Helgstrand over zijn zestienjarige zoon die inmiddels met de DWB-merrie Grevens Sa Vade (Blue Hors Soprano x Blue Hors Romancier) de overstap heeft gemaakt naar de junioren.

Bron: Horses.nl