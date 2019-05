Dubbele vetcheck voor paarden op CDI Aalborg

Nog voor het betreden van het terrein op CDI Aalborg moesten alle deelnemende paarden een extra veterinaire keuring ondergaan. Op een stal in Denemarken, gelegen op 130 kilometer afstand van Aalborg, brak eerder een herpesvirus uit. Paarden vertoonden neurologische symptomen en er werd een 28 dagen durend quarantaine ingesteld. Voor de Deense Hippische Federatie reden genoeg om alle paarden extra te controleren.

In aanloop naar het evenement moesten alle deelnemers hun paarden dagelijks temperaturen. Kwam de temperatuur van een paard boven de 38,3 graden Celcius uit, moest daarvoor een dierenarts worden ingeschakeld.

Controle

Bij aankomst in Aalborg en nog voor de officiële veterinaire keuring van het FEI, werden alle paarden door een dierenarts gecontroleerd alvorens ze werden toegelaten op het terrein. “Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat er geen geïnfecteerde of zieke paarden het terrein zijn”, aldus de organisatie.

