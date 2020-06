Dubbele winst voor Dorothee Schneider en Sissy

Dorothee Schneider was dit Pinksterweekend met Sisters Act OLD vom Rosencarree (Sandro Hit x Royal Diamond) niet te kloppen. Zondag won het duo unaniem de S*-rubriek met 76,428% en maandag voegden ze daar ook nog de unanieme overwinning in de PSG-special aan toe met een totaal van 76,585%.

“Na haar overwinning in de S-Dressur was ‘Sissy’ ook in de Prix St. Georges Special van Kranichstein een klasse apart”, liet de amazone na afloop weten.

‘Her’-start

Daarmee maakte de achtjarige merrie van Sissy Max Theurer, die vorig jaar op het WK Jonge Dressuurpaarden vijfde werd bij de zevenjarigen, een goede ‘her’-start in het wedstrijdseizoen. Schneider nam Sissy dit jaar pas één keertje eerder mee, maar liet weten dat ze zich dit weekend echt goed heeft laten zien dat ze het niveau aankan.

Bron: Horses.nl