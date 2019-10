Dubbelslag voor Allegra Schmitz-Morkramer, Bogers en Raaijmakers tweede

Vandaag is CDI Exloo van start gegaan. Zowel de ponyrubriek als de childrenrubriek kwam op naam van de Duitse amazone Allegra Schmitz-Morkramer. Jill Bogers eindigde als tweede in de ponyrubriek met First Hummer (v. FS Mr. Right). Bij de Children was deze positie voor Kebie Raaijmakers met Happy Feet (v. Tuschinski).

Allegra Schmitz-Morkramer behaalde met haar pony Lorely (v. FS Don’t Worry) 72,714%. Met dit eindresultaat boekte de Duitse amazone een unanieme zege. Jill Bogers volgde met de pas zevenjarige First Hummer op de tweede plaats met 71,381%. Het duo maakten deel uit van het B-kader, maar dankzij deze score zijn ze gepromoveerd naar het A-kader. De top drie werd compleet gemaakt door de Zweedse Elliot Nilsson met de FS Don’t Worry-nazaat HB Dancing Delight.

Nederlandse prijswinnaars

A-kaderlid Evi van Rooij behaalde een score van 70,571% met King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s). Deze score was goed voor een vierde prijs. Naast Bogers en Van Rooij waren er ook prijzen voor Frederique van Zeeland met Drops en Senna Evers met Majos Cannon (v. Marchi).

Children

Allegra Schmitz-Morkramer was ook de beste in de sterke children-rubriek. De Duitse amazone stuurde de Tobago-nazaat Tropensonne naar 74,359%. Dat Happy Feet (v. Tuschinski) onder Kebie Raaijmakers ook succesvol is werd in Exloo bevestigd. Het duo werd tweede met een eindtotaal van 73,333%. Ook boven de 70% werd gescoord door Maura Knipscheer met Amaretto (v. Krack C). Amber Schelstraete lukte het met Burberry (v. Lord Loxley) net niet om de 70%-grens te overschrijden, maar weerde zich kranig in het sterke deelnemersveld door 69,423% te scoren.

Bron: Horses.nl