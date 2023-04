Dubbelslag voor Julio Mendoza Loor met KWPN’er Jewel’s Goldstrike op CDI Ocala

Julio Mendoza Loor heeft op het CDI3* World Equestrian Center in Ocala een fraaie dubbelslag geslagen. In de Grand Prix reed Mendoza Loor de KWPN'er Jewel's Goldstrike (v. Bretton Woods), gefokt door de Maatschap Van Esch, al naar een overwinning met PR en in de kür op muziek ging de ruiter uit Equador op herhaling. Hij reed de Bretton Woods-zoon naar een nieuw persoonlijk record van 81.210%.

Julio Mendoza Loor was duidelijk blij met zijn toppaard: ”het was een geweldige kür vandaag,” aldus de ruiter na afloop. ”Ik heb niet genoeg woorden om aan de wereld uit te drukken hoe blij en dankbaar ik ben dat ik op dit paard mag rijden. Hij is echt een droom. Ik ben zo dankaar dat Jewel’s Goldstrike mij toestaat fouten te maken en ze vervolgens ook vergeeft. Zo leren we elke dag en groeien we er steeds meer in.”

Welzijn op één

”Het publiek hier was echt geweldig. Ze gaan helemaal op in de muziek en klappen mee met het ritme. Dat vond Goldstrike wel een beetje spannend maar hij genoot er ook van en ging nog beter lopen.” Met de goede vorm lijkt het erop dat Mendoza Loor zich plaatsen voor de Pan American Games met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Maar de ruiter weet ook dat zijn paard op de eerste plaats komt. ”Het belangrijkste voor mij is dat Goldstrike blij is. Hij wordt ook nooit verkocht en mag altijd bij mij op de boerderij lopen. Hier komt hij elke dag zoveel mogelijk buiten, weer of geen weer. Hij heeft mij alles gegeven en mag voor altijd hier blijven.”

