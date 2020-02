Dubbelslag voor Kittel, Minderhoud maakt top vijf compleet

Net als gisteren was Patrik Kittel en Delaunay Old vandaag opnieuw de beste in Doha. Hans Peter Minderhoud stuurde Zanardi knap naar een vijfde plaats met een eindtotaal van 73,325%.

De Dr. Doolittle-zoon Delaunay liep onder Patrik Kittel naar een unanieme zege met 79,290%. Net als gisteren was de tweede plaats voor Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit). Het duo behaalde in de kür een eindtotaal van 76,450%. Juan Matute Guimon maakte in de kür op muziek de top drie compleet met de veertienjarige Quantico (v. Fighting Fit). Guimon behaalde slechts 0,050% minder dan Barbançon.

Gisteren behaalde Matthias Alexander Rath met Foundation (v. Fidertanz 2) een derde plaats, maar moest in de kür Guimon voor laten gaan. Het optreden van Rath werd gewaardeerd met 76,075%. Hans Peter Minderhoud voegde zich achter Rath met Glock’s Zanardi (v. Rubels) met een eindresultaat van 73,325%.

Lees ook

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl