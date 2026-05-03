Dubbelslag voor Sysojeva en Maxima Bella in Máriakálnok

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dubbelslag voor Sysojeva en Maxima Bella in Máriakálnok featured image
Sandra Sysojeva en Maxima Bella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sandra Sysojeva heeft na de Grand Prix ook de Grand Prix Kür op de Wereldbekerwedstrijd in Máriakálnok gewonnen. Met de Millennium-dochter Maxima Bella noteerde de Poolse amazone 82,56%, haar op één na hoogste Kür-score tot nu toe (in december 2024 was er 83,41% in Salzburg). Op twee en vier de voormalige Charlotte Dujardin-paarden Times Kismet onder Jessica von Bredow-Werndl en Imhotep onder Diana Porsche; op drie en vijf het echtpaar Camilla Judet Cheret en Corentin Pottier.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant