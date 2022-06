Dufour en Bohemian winnen 4* GP Aken met 80,4%, Total Hope maakt veel indruk

Wie de Havens Prijs, de CDI4* Grand Prix, zou winnen op CHIO Aken was niet zo spannend. Cathrine Dufour en Bohemian (v. Bordeaux), de favorieten voor de gouden medaille in Herning, kwamen met (een nog iets behouden) gereden Grand Prix over de 80% en wonnen met afstand. De spanning zat meer in de rest van het veld met de achtjarige Jovian en Helgstrand en met de tienjarige Superb en Werth. Maar het waren niet die jonkies die de show stalen, dat was de tienjarige Total Hope met Isabel Freese.

Waarschijnlijk keken de meeste dressuurliefhebbers in de 4* Grand Prix het meest uit naar de eerste wedstrijd op het echt grote toneel van de achtjarige Jovian en Andreas Helgstrand. De hengst behaalde eerder al belachelijk hoge nationale scores in Denemarken (over de 83% in de Grand Prix) en werd in Aalborg en Hagen ook beloond met genereuze scores van 77,13% en 76,348% in de Grand Prix. Dat ging niet onopgemerkt voorbij en onder andere voormalig jurylid Angelika Frömming wond zich over de scores (en de winst) in Hagen op (lees hier haar gastcolumn op Eurodressage).

All eyes on Jovian en de jury: 74,671%

All eyes on Jovian (en de 5*-juryleden: Thomas Kessler, Christof Umbach, Anne Gribbons, Carlos Lopes en Susanne Baarup) dus in Aken. De achtjarige kwam als eerste binnen en over het talent van de hengst hoeft niet getwist te worden. Wel over of hij al klaar is voor de Grand Prix en het vooral qua achterbeen allemaal kan bolwerken.

Video: Equestrian Communication

De enorme Jovian (over de 1,80m.) heeft het nog heel moeilijk met de piaffe (maar scoort toch op alle piaffes een nipte voldoende) en de (zwalkende) wisselseries, die ook nog van behoorlijke punten werden voorzien. Gemiddeld kwam Jovian op een fraaie 74,671% uit (72,391 – 75,87%), goed voor de vijfde plaats. Geen van de vijf juryleden zag Jovian in de top-3.

Superb en Werth naar royale 74,544%

Kort na Jovian en Helgstrand kwam de volgende combinatie in de baan die veel voor de toekomst belooft. Maar ook de tienjarige Superb (v. Surprice) heeft nog moeite met het Grand Prix-werk en moet in de proef wel heel veel geholpen worden door een in het zadel hard werkende en veel bewegende Isabell Werth.

Video: Equestrian Communication

De zwarte merrie doet met haar arm bespierde hals en bewegingsvorm denken aan Bella Rose, die vrijdag afscheid neemt vann het publiek in Aken. In twee piaffes (de eerste en de laatste) viel de merrie stil (toch nog voldoendes voor de piaffes en de overgangen piaffe-passage) en ook de ongelijk ogende stap kreeg vette punten. Onder de streep werd het een royale 74,544% (70,87-76.63%) met één jurylid dat Werth zelfs op 3 zag (Anne Gribbons bij C).

Total Hope steelt de ‘jonkie-show’

De tienjarige Total Hope (Totilas x Weihegold) stal met Isabel Freese de show van ‘de jonkies’ door te laten zien dat hij wél klaar is voor het Grand Prix-werk. De hengst heeft het natuurlijk op jonge leeftijd met zijn compacte lijf ook iets makkelijker dan de reusachtige Jovian en de lange Superb. Een onverwachse vette fout in de dubbeltellende eners (gem. 4,2) deed de score kelderen en Total Hope kwam uiteindelijk op 75% (73,37-76,087%). Zonder die fout had een plaatsje bij de eerste 3 er zeker in gezeten. Twee juryleden zagen Total Hope ook met die fout op 2, eentje op de derde plaats en twee op plaats 7. Susanne Baarup vond de proeven van Jovian én Superb beter, Gribbons had Superb ook boven Total Hope.

Video: Equestrian Communication

Bohemian met ‘behouden’ proef over 80%

Cathrine Dufour, die als een van de weinige ruiters geen fan van Aken is, kwam aan het eind van de Grand Prix in de baan en reed een zekere, maar ook wat behouden Grand Prix met de sensibele Bohemian (v. Bordeaux). Het was zonder twijfel de beste Grand Prix en Dufour scoorde ook met afstand de hoogste punten: 80,413% (78,261-82,283% en bij alle juryleden op 1). Hoogtepunten waren de piaffes (de eerste was de mooiste) en de pirouettes.

Wat opviel was dat Bohemian iets onrustig was in de mond, vooral aan het begin van de proef. Naarmate de proef vorderde kwam Bohemian nog meer tot loslaten. Ongetwijfeld kan Dufour, die als favoriet voor goud geldt op het Wereldkampioenschap, er nog een schepje bovenop doen, maar nu leek met rust door de proef het belangrijkste doel voor de amazone.

Routiniers Adrienne Lyle en Salvino

Adrienne Lyle met Salvino Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

De geroutineerde Amerikaanse combinatie Adrienne Lyle en Salvino (v. Sandro Hit), die achter niet altijd altijd gelijke passen maakte zowel in draf als galop, kwam na een steady proef op 76,891% (75,543-78,261%) uit op de tweede plaats. De 15-jarige Salvino liep in Aken zijn derde concours van het jaar, hij kwam dit jaar maar twee keer in de baan in Wellington.

Nog een Bordeaux in de top

Als één van de laatste starters reed Frederic Wandres PSI-miljoenenpaard Bluetooth (v. Bordeaux) nog naar plaats 3. De twaalfjarige ruin, die vorig Wandres vorig jaar voor het eerst startte in de Grand Prix, liep een solide proef zonder zwakke punten en daarmee scoorde hij heel stabiel: 74,348-75,978. Dat leverde een totaalscore van 75,217% op, een nieuw record voor de combinatie.

Met Bohemian en Bluetooth liepen er twee Bordeauxs in de top-3 van Aken.

Frederic Wandres met Bluetooth OLD Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Denise Nekeman 13e

Denise Nekeman was de enige Nederlandse deelnemer in de 4* Grand Prix. Ze werd met Boston STH (v. Johnson) dertiende met 70,239%.

Uitslag