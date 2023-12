Dufour en Freestyle ook klasse apart in GPS: 81,404%

Cathrine Laudrup-Dufour had zich geen beter internationaal debuut met Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall) kunnen wensen. Na een fantastische Grand Prix met 81,196% kwam er vandaag in de Spécial 81,404% op het scorebord te staan. Daarmee reed de Deense zich een kleine tien procent los van Charlotte Fry en de Everdale-zoon Especial.

Op het protocol van Dufour en de veertienjarige Freestyle prijkten meerdere negens en zelfs tienen. Die tienen kreeg de Deense voor de piaffe, passage en de overgangen daartussen, de onderdelen waar de merrie bij haar voormalige amazone Charlotte Dujardin nog de meeste punten liet liggen. Freestyle was ten tijde van haar carrière met Dujardin in het zadel pas elf jaar oud en heeft in de afgelopen drie jaar duidelijk aan kracht gewonnen. Dat ze met Dufour op deze manier verder gaat in de internationale sport, getuigd van een fantastische, correcte opleiding. Dufour heeft er in ieder geval duidelijk een kandidaat voor de Olympische Spelen in Parijs aan. En er zit nog genoeg rek in de score, want Freestyle galoppeerde twee keer aan in de uitgestrekte draf, normaal gesproken één van haar hoogtepunten. De juryleden lagen niet helemaal op één lijn. Vier juryleden beoordeelden de proef van Dufour met scores rond de 80%, het Franse jurylid Marietta Almasy toverde 87,234% uit haar hoed.

Fry voor Pottier, Van Baalen zesde

Charlotte ‘Lottie’ Fry reed Especial in pas zijn derde internationale wedstrijd naar 71,894%. Daarmee bleef hij net iets onder zijn PR van 72,234%. De jonge Britse amazone reed de elegante schimmel foutloos door de proef, waarbij vooral het drafappuyement naar links en de pirouette naar rechts de hoogtepunten van de proef vormden. De top drie van de Spécial werd compleet gemaakt door Corentin Pottier en de Totilas-zoon Gotilas du Feuillard. Hij scoorde 71,574%. Marlies van Baalen zette met Go Legend (v. Totilas) de beste Nederlandse score neer. Met 70,107% werd ze zesde.

Zesjarigen-rubriek ook voor Dufour

Cathrine Dufour mocht in Kronenberg nog een eerste prijs in ontvangst komen nemen. Met Zimillione PT2 (v. Gammelenggards Zappa) won ze met 92,50% de finaleproef voor zesjarigen. De Zweeds-gefokte merrie kreeg een 8,8 voor de draf, een negen voor de stap, 9,5-en voor de galop en aanleg en een 9,7 voor de aanleuning. Robin Heiden, vandaag ook goed voor de overwinning in de individuele proef voor young riders, reed Mister Johnson J.J. (v. Toto Jr.) met 82,80% naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Milou Dees en Space Oddity (v. Santo Domingo).

Bron: Horses.nl