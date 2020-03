Dufour met Bohemian naar dik 82% in GPS, negenjarige Danciera over 80%

Cathrine Dufour haar optreden met Bohemian (v. Bordeaux) in de Grand Prix Special was goed voor een overtuigende overwinning in op CDI Herning. Diederik van Silfhout kwam ook aan de start met Expression (v. Vivaldi), maar liepen door een programmafout 2% mis en eindigden als zevende.

Cathrine Dufour werd door het vijfkoppige jurykorps unaniem aan kop geplaatst met de tienjarige ruin Bohemian. Dit leverde een eindtotaal op van 82,681% en een tweepersoonsbed als eerste prijs. Ook landgenote Carina Cassøe Krüth overschreed de 80%-grens met de pas negenjarige Heiline’s Danciera (v. Fürstenball). Deze combinatie werd beloond met een score van 80,106%. De Deense top drie werd compleet gemaakt door Daniel Bachmann Andersen met de Blue Hors Zack-zoon Zepter. Dit duo behaalde 78,745%.

Drievoudig wereldkampioen

De vierde plek werd bezet door de voor Andreas Helgstrand werkzame Spanjaard Severo Jurado Lopez in het zadel van de drievoudige wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder). Deze talentvolle merrie was in de Grand Prix Special goed voor 77,106%.

De vijfde en tevens laatste prijs werd in ontvangst genomen door de laatste starter Anders Dahl met Fidelio van het Bloemenhof (v. Fidertanz 2). Deze Deen behaalde in het zadel elfjarige ruin een score van 75,532%.

Nederlanders

Diederik van Silfhout liep door een programmafout in de Grand Prix Special 2% mis. Hierdoor kwam de eindscore met Expression niet uit op 72,617% (een zesde plaats), maar 70,617%, een zevende plaats in het klassement.

Nars Gottmer sloot het sterke deelnemersveld af met DiCaprio Swing (v. Jazz) met een eindtotaal van 66.638%.



Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl